За 10 минут улитка проползла 0,53 метра. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин)
Математика
За 10 минут улитка проползла 0,53 метра. Найдите скорость движения улитки (в м/мин, см/мин)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость=0,53м/10мин=0,053м/мин; скорость=53см/10мин=5,3см/мин
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