Функций ЛЕЙКОЦИТОВ,ЭРИТРОЦИТОВ,ТРОМБОЦИТОВ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Биология
Функций ЛЕЙКОЦИТОВ,ЭРИТРОЦИТОВ,ТРОМБОЦИТОВ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лейкоциты- фагоцитоз( пожирание чужеродных тел) эритроциты- перенос кислорода к органам и тканям тромбоциты- свертываемость крови
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