Помагите пожалуста номер 117☺☺
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Помагите пожалуста номер 117☺☺
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где? в центре,чего? площадки,где? в кассе, где? на вокзале, на чем? верхушке ёлки, за чем? лесом, над чем? речкой, куда? на восток, когда? в марте
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