Вычисли. Найди ловушку. Исправь "ошибочную" запись.
Математика
Вычисли. Найди ловушку. Исправь "ошибочную" запись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ц и ч не возможно вычислить так что 1 пример ошибочный
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