Как решить проблему с застройками? Как решить проблему с пробками на дорогах?
Обществознание
Как решить проблему с застройками? Как решить проблему с пробками на дорогах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изобрести летающую машину, и тогда не нужно будет ждать в пробках)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одном ящике 5целых 3/10 кг винограда что на 2 целых 4/5кг меньше чем в другом ящике. С??олько кг винограда в двух ящиках
Українська мова
Қазақ тiлi
Сын есімдердің антонимін екінші бағаннан тап. Үлгі: Қатыстық сын есімдер: пайдал?? - зиянды Сапалық сын есімдер: кең - тар __________________...
Информатика
Для записи сообщения использовался 64-х символьный алфавит. Все сообщение содержи?? 87 байтов информации. Сколько символов в сообщении ?