Как решить уранение? 3-(х+5)=2-(3+х)

Алгебра
Как решить уранение? 3-(х+5)=2-(3+х)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-x-5=2-3-x - x+x=2-3+5-3 0=1
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