Напишите короткий рассказ о професии охраник и их спец слова плз.... По рус.яз

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Профессия охранника одна из самых древних. Ведь во все времена были люди, которые стремились обогатиться за счет других, отняв у них имущество или деньги. Поэтому были и люди, которые охраняли личные или государственные ценности. Чаще всего это была прерогатива солдат. Но существовали и наемники, к услугам которых прибегали рабовладельцы, торговцы, феодалы. Например, в Японии жизнь вельмож и их владения охраняли самураи, средневековые воины, профессией которых была охранаПлюсы и минусы профессииПлюсы профессии:посменная работа;не требуется специального образования;подходит для бывших военнослужащих или для людей, ищущих дополнительный заработок. Минусы профессии:ночные смены;небезопасность. Как получить профессию?Чтобы стать охранником, необходимо эту профессию освоить. Это можно сделать в школе охраны или в школе телохранителей. Иногда на работу берут без специального образования и опыта. Часто для работы охраннику необходимо получить лицензию на свою деятельность. Нередко требуется разрешение на ношение газового и огнестрельного оружия, умение обращаться с ним. На работу обычно принимают кандидатов в возрасте от 20 до 45 лет, в основном мужчин. Предпочтение отдают лицам, прошедшим службу в рядах вооруженных сил, имеющим спортивное прошлое.