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Как решить уравнение 12xZ=80+28
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Как решить уравнение 12xZ=80+28
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12xZ=80+28 12xZ=108 z=108:12 z=9 Ответ: 9
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