Как решить уравнение 6300:90+y=6000
Математика
Как решить уравнение 6300:90+y=6000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6300 : 90 + у = 6000. 70 + у = 6000. у = 6000 - 70. у = 5930. Ответ: у = 5930.
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