Решите уравнение: а) х/36= - 4 /9 б)х: 8 /16 = -4/24 в)-3 1/7х- 2 5/21= - 4 1/3 - 1 1/21х СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙ??ТА!!!!!!
Математика
Решите уравнение: а) х/36= - 4 /9 б)х: 8 /16 = -4/24 в)-3 1/7х- 2 5/21= - 4 1/3 - 1 1/21х СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙ??ТА!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х/36=-4/9 х:8/16=-4/24 -3 1/7х-2 5/21=-4 1/3-11/21х х=-4/9*36 х= -4/24*8/16 -3 1/7х+11/21х=-4 1/3+2 5/21 х=-16 х=-1/12 -3 2/3х=-2 13/21 х=-55/21: (-11/3) х=5/7
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