Помогите пожалуйста! Найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды, высота которой равна 3 см, а радиусы кругов, описанных вокруг основ - √2 см. и 2√2 см.
Геометрия
Помогите пожалуйста! Найти объем правильной четырехугольной усеченной пирамиды, высота которой равна 3 см, а радиусы кругов, описанных вокруг основ - √2 см. и 2√2 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = 1/3 * H * (+ + ) Радиус круга, описанного вокруг квадрата (а в основаниях правильной четырехугольной пирамиды находятся квадраты), равен половине диагонали квадрата, а диагональ квадрата равна его стороне, умноженной на . Диагональ первого квадрата 2, значит его сторона равна 2, А диагональ второго квадрата равна 4, откуда его сторона равна 4. Отсюда: S1 = = 4 S2 = = 16 Вставляем это в формулу объема: V = 1/3 * 3 * (4 + + 16) = 4 + 8 + 16 = 28 Ответ: 28
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