Как решить уровнение 80×у=1000-280

Математика
Как решить уровнение 80×у=1000-280
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80×y=1000-280 80×y=720 y=720:80 y=9 80×9=720
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