Как решить уровнение k+429=357+568
Математика
Как решить уровнение k+429=357+568
Ответ(ы):
Гость:
K+429=925 k=925-429 k=496 Проверка 496+429=357+568
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