Как решить задачу 95 (5)

Математика
Как решить задачу 95 (5)
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Гость:
Можешь сфотографировать чётче? Пожалуйста!
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