Простейшее задание! Опишите картину маленьким текстом. В инете нету,подруга рис??вала)

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Простейшее задание! Опишите картину маленьким текстом. В инете нету,подруга рис??вала)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раннее утро. тихо. еще темно , но слышно , как вода разбивается об камни , а еще слышны звонкое голоски чаек . солнышко только что проснулось и выходит из моря. волны расходятся от носа корабля, быстро плывущего по морю. горячий песок немного обжегает ноги. водная гладь сливается с небом , как будто это пропасть и можно туда упасть , почувствовав настоящее наслаждение полета.
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