Простейшее задание! Опишите картину маленьким текстом. В инете нету,подруга рис??вала)

Гость: Гость:

Раннее утро. тихо. еще темно , но слышно , как вода разбивается об камни , а еще слышны звонкое голоски чаек . солнышко только что проснулось и выходит из моря. волны расходятся от носа корабля, быстро плывущего по морю. горячий песок немного обжегает ноги. водная гладь сливается с небом , как будто это пропасть и можно туда упасть , почувствовав настоящее наслаждение полета.