У вали в альбоме было 10 фотогрвфий .она еще поместила фотографий на 3 следущие станицы,по 2 фотографии на каждую. сколько фотографий теперь стало у вали в альбоме?

Математика

У вали в альбоме было 10 фотогрвфий .она еще поместила фотографий на 3 следущие станицы,по 2 фотографии на каждую. сколько фотографий теперь стало у вали в альбоме?

Автор: Гость