У вали в альбоме было 10 фотогрвфий .она еще поместила фотографий на 3 следущие станицы,по 2 фотографии на каждую. сколько фотографий теперь стало у вали в альбоме?
Математика
У вали в альбоме было 10 фотогрвфий .она еще поместила фотографий на 3 следущие станицы,по 2 фотографии на каждую. сколько фотографий теперь стало у вали в альбоме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3×2=6 10+6=16 16 фотографий теперь стало у вали в альбоме
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