Какое количество теплоты необходимо для нагревания латунной гири массой 200 гр от 20 до 28 градусов

Физика
Какое количество теплоты необходимо для нагревания латунной гири массой 200 гр от 20 до 28 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c*m*(t2-t1) = 380*0,2*(28-20)=608 Дж
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