Чего достойна Катерина осуждения или сострадания пьеса гроза

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Чего достойна Катерина осуждения или сострадания пьеса гроза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катерину мне жаль больше, потому что эти страшные, темные люди вокруг нее не давали ей дышать. она не видела выхода из этого ада.
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