Помогите написать сочинение на тему "В походе" Очень срочно, урок через 10 минут (((((((
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "В походе" Очень срочно, урок через 10 минут (((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы весной , собрались в поход. с однакласниками в лес. стояло солнечная погода, в друг поднялся ветер уроган.
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