Помогите написать сочинение на тему "В походе" Очень срочно, урок через 10 минут (((((((

Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "В походе" Очень срочно, урок через 10 минут (((((((
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы весной , собрались в поход. с однакласниками в лес. стояло солнечная погода, в друг поднялся ветер уроган.
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