Кукуруза,овёс,рожь,рис,ячмень,сорго,гречиха,просо,пшеница (семена) . Разделите на две группы семена растений на теплолюбивые и морозостойкие! Пожалуйста!!!!

Биология
Кукуруза,овёс,рожь,рис,ячмень,сорго,гречиха,просо,пшеница (семена) . Разделите на две группы семена растений на теплолюбивые и морозостойкие! Пожалуйста!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рожь и озимая пшеница высеваются под зиму и наиболее морозостойки овёс, ячмень, яровая пшеница высеваются в ранние сроки весной и относительно морозостойки кукуруза. рис, сорго,гречиха. просо не переносят низких температур
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