Кукуруза,овёс,рожь,рис,ячмень,сорго,гречиха,просо,пшеница (семена) . Разделите на две группы семена растений на теплолюбивые и морозостойкие! Пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

Рожь и озимая пшеница высеваются под зиму и наиболее морозостойки овёс, ячмень, яровая пшеница высеваются в ранние сроки весной и относительно морозостойки кукуруза. рис, сорго,гречиха. просо не переносят низких температур