Как решить задачу на основании АС равнобедренного треугольника выбрали точку D, а на его продолжении за вершину С-точку Eтак, что СЕ=АD . Докажите , что BD=BEgt;AB+BC

Геометрия
Как решить задачу на основании АС равнобедренного треугольника выбрали точку D, а на его продолжении за вершину С-точку Eтак, что СЕ=АD . Докажите , что BD=BEgt;AB+BC
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD не=AB/возможно, надо было доказать, что BD=BE. Доказательство: 1) рассмотрим треугольникиDBA,EBC: AB=BC(так как треугольники равнобедренные по условию) DA = CE (по условию) углы BAD=BCE(так как в равнобедренном треугольнике ABC по определению углы при основании равны, а даные углы-смежны с углами треугольников BAD EBC) Следовательно, треугольники равны(по двум сторонам и углу между ними), а значит BD=BE как соответствующие элементы равных треугольников. что и требовалось доказать!

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