Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?

Математика
Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9км=9000метров 900дм=90метров 9000см=90метров 400дм^2=4м^2 8км^2=8*10 в 6 степени метров
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