Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?
Математика
Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9км=9000метров 900дм=90метров 9000см=90метров 400дм^2=4м^2 8км^2=8*10 в 6 степени метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
в треугольнике АВС отрезок СД является высотой,соответствующей основанию АВ , а А??-высотой,соответствующей основанию ВС.Найдите : АЕ,если АВ-12 мм...
Литература
Что особенно удивило маленького героя в церкви во время празднования Спаса в произведении "Лето Господне" Яблочный Спас
Информатика