Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?

Математика

Сколько метров в 9 км? в 900 дм? в 9000 см? сколько квадратных метров 400дм? в 8 квадратны?? километров?

Автор: Гость