Один из катетов прямоугольного треугольника равен 24, а высота, проведенная к гипо??енузе, равна 14.4. Найдите площадь треугольника. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! С решением!!!!!!!

Геометрия

Один из катетов прямоугольного треугольника равен 24, а высота, проведенная к гипо??енузе, равна 14.4. Найдите площадь треугольника. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! С решением!!!!!!!

Автор: Гость