Один из катетов прямоугольного треугольника равен 24, а высота, проведенная к гипо??енузе, равна 14.4. Найдите площадь треугольника. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! С решением!!!!!!!
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 24, а высота, проведенная к гипо??енузе, равна 14.4. Найдите площадь треугольника. Пожалуйста!!!!!!!!!!!!! С решением!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например этот катет: АС=24, высота СН=14.4 S=a*h/2 S=24*14.4/2=172.8 см^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие жизненные формы, продолжительность жизни , сколько раз в жизни плодоносит , ??де растёт - сосна, клён, берёза ! Помогите пожалуйста , срочно !!!
Физика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАЮ 15 БАЛЛОВ Аллюминиевый провод заменили на другой из этого же ??атериала, длина и диаметр которого в 2 раза больше. Как измени...
История
Пройдите тест 1)ОТМЕТЬТЕ ГОСУДВРСТВА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. а)Османская империя б)Сибарское ханство в)Казанское ханств...