СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАЮ 15 БАЛЛОВ Аллюминиевый провод заменили на другой из этого же ??атериала, длина и диаметр которого в 2 раза больше. Как изменится сопротивление нового провода: 1) меньше в 2 рааз 2)такое же 3)меньше в 4 р...
Физика
СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАЮ 15 БАЛЛОВ Аллюминиевый провод заменили на другой из этого же ??атериала, длина и диаметр которого в 2 раза больше. Как изменится сопротивление нового провода: 1) меньше в 2 рааз 2)такое же 3)меньше в 4 раза) 4)больше в 4 раза я все таки думаю что оно не изменится
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменится. уменьшится в два раза. R=4×p×l / пи×d^2 после замены R=4×2×p×l / пи×4×d^2 = 2×p×l/пи×d^2
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