СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАЮ 15 БАЛЛОВ Аллюминиевый провод заменили на другой из этого же ??атериала, длина и диаметр которого в 2 раза больше. Как изменится сопротивление нового провода: 1) меньше в 2 рааз 2)такое же 3)меньше в 4 р...

Физика

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ДАЮ 15 БАЛЛОВ Аллюминиевый провод заменили на другой из этого же ??атериала, длина и диаметр которого в 2 раза больше. Как изменится сопротивление нового провода: 1) меньше в 2 рааз 2)такое же 3)меньше в 4 раза) 4)больше в 4 раза я все таки думаю что оно не изменится

Автор: Гость