Заполните таблицу Строение шляпочного гриба : часть гриба |функция
Биология
Заполните таблицу Строение шляпочного гриба : часть гриба |функция
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Шляпка. У ее поверхности образуются споры Ножка. Соединяет верхнюю часть гриба и грибницу Грибница. Запасает минеральные вещества
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