Заполните таблицу Строение шляпочного гриба : часть гриба |функция

Биология
Заполните таблицу Строение шляпочного гриба : часть гриба |функция
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шляпка.   У ее поверхности образуются споры Ножка.     Соединяет верхнюю часть гриба и грибницу Грибница.    Запасает минеральные вещества
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