Пройдите тест 1)ОТМЕТЬТЕ ГОСУДВРСТВА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. а)Османская империя б)Сибарское ханство в)Казанское ханство г)Рязанское княжество 2)ОТМЕТЬТЕ ТЕРРИТОРИИ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕ...

История

Пройдите тест 1)ОТМЕТЬТЕ ГОСУДВРСТВА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. а)Османская империя б)Сибарское ханство в)Казанское ханство г)Рязанское княжество 2)ОТМЕТЬТЕ ТЕРРИТОРИИ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА В XV ВЕКЕ. а)Псковская земля б)Новгород в)Тверь г)Вятская земля (Может быть несколько правильных ответов)

Автор: Гость