Пройдите тест 1)ОТМЕТЬТЕ ГОСУДВРСТВА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. а)Османская империя б)Сибарское ханство в)Казанское ханство г)Рязанское княжество 2)ОТМЕТЬТЕ ТЕРРИТОРИИ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕ...
История
Пройдите тест 1)ОТМЕТЬТЕ ГОСУДВРСТВА, ОБРАЗОВАВШИЕСЯ ПОСЛЕ РАСПАДА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. а)Османская империя б)Сибарское ханство в)Казанское ханство г)Рязанское княжество 2)ОТМЕТЬТЕ ТЕРРИТОРИИ, ВОШЕДШИЕ В СОСТАВ МОСКОВСКОГО КНЯЖЕСТВА В XV ВЕКЕ. а)Псковская земля б)Новгород в)Тверь г)Вятская земля (Может быть несколько правильных ответов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)бв ( Сибирское и Казанское) 2бвг ( Новгород -1478, Тверь - 1485, Вятка - 1489, если что)
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