Пожааалуйста решите! (a+87/16)-5 7/1=7 13/16
Математика
Пожааалуйста решите! (a+87/16)-5 7/1=7 13/16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а+87/16)-5 7/1=7 13/16 а+87/16=7 13/16 + 5 7/1 а= 19 13/16 - 87/16 а=14 3/8 проверка (14 3/8 + 87/16) - 5 7/1= 7 13/16
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