в треугольнике АВС отрезок СД является высотой,соответствующей основанию АВ , а А??-высотой,соответствующей основанию ВС.Найдите : АЕ,если АВ-12 мм,СД-14мм,ВС-21 мм

Геометрия
в треугольнике АВС отрезок СД является высотой,соответствующей основанию АВ , а А??-высотой,соответствующей основанию ВС.Найдите : АЕ,если АВ-12 мм,СД-14мм,ВС-21 мм
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ∆АВС S=0,5•AE•BC=0,5•CD•AB AE=AB•CD\BC=12•14\21=8мм
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