в треугольнике АВС отрезок СД является высотой,соответствующей основанию АВ , а А??-высотой,соответствующей основанию ВС.Найдите : АЕ,если АВ-12 мм,СД-14мм,ВС-21 мм
Геометрия
в треугольнике АВС отрезок СД является высотой,соответствующей основанию АВ , а А??-высотой,соответствующей основанию ВС.Найдите : АЕ,если АВ-12 мм,СД-14мм,ВС-21 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь ∆АВС S=0,5•AE•BC=0,5•CD•AB AE=AB•CD\BC=12•14\21=8мм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что особенно удивило маленького героя в церкви во время празднования Спаса в произведении "Лето Господне" Яблочный Спас
Информатика
Геометрия
Один из катетов прямоугольного треугольника равен 24, а высота, проведенная к гипо??енузе, равна 14.4. Найдите площадь треугольника. Пожалуйста!!...
Биология
Какие жизненные формы, продолжительность жизни , сколько раз в жизни плодоносит , ??де растёт - сосна, клён, берёза ! Помогите пожалуйста , срочно !!!