Что особенно удивило маленького героя в церкви во время празднования Спаса в произведении "Лето Господне" Яблочный Спас
Литература
Что особенно удивило маленького героя в церкви во время празднования Спаса в произведении "Лето Господне" Яблочный Спас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленького героя удивило то ,что даже господь-бог думает в этот день о яблоках.
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