Срочно!!!Помогите,пожалуйста,номер 2 и 3

Гость: Гость:

2. Формулу нельзя скопировать в ячейки столбца A: A2 и A3 (при копировании формулы в них должна быть ссылка на ячейки столбца, предшествующего столбцу A, а такого нет). Нельзя скопировать также в ячейку B3 (в формуле будет ссылка на неопределенную ячейку A2). 3. (A1+B1)/(A1+B1) = (50+100)/(50+100) = 1 A1+B1/A1+B1 = 50+100/2+100 = 50+2+100 = 152 A1+B1/(A1+B1) = 50+100/(50+100) = 50+100/150 = 50,667 (A1+B1)/A1+B1 = (50+100)/50+100 = 150/50+100 = 3+100 = 103