Помогите пожалуйста,так и не поняла что сделать с:
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Помогите пожалуйста,так и не поняла что сделать с:
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Гость:
Тихо и медленно плывут по небу серые облака. Мелкий осенний дождик шуршит по домам, по деревьям. В прозрачных лужах плавают листочки, лепестки. Последние цветы вянут, засыхают. Улетают на юг журавли, ласточки. Даже лягушки не квакают, не прыгают, а молча сидят в мокрой траве. Всем надоел дождь.
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