Помогите пожалуйста,так и не поняла что сделать с:

Гость: Гость:

Тихо и медленно плывут по небу серые облака. Мелкий осенний дождик шуршит по домам, по деревьям. В прозрачных лужах плавают листочки, лепестки. Последние цветы вянут, засыхают. Улетают на юг журавли, ласточки. Даже лягушки не квакают, не прыгают, а молча сидят в мокрой траве. Всем надоел дождь.