Проверить правильность следующих равенств , выражающих распредилительный закон ??мнажение , давая a,b и c произвольные числовые значения: 1). (a+b)c = ac +bc ; 2). (a+b+c)d = ad+bd+cd;
Математика
Проверить правильность следующих равенств , выражающих распредилительный закон ??мнажение , давая a,b и c произвольные числовые значения: 1). (a+b)c = ac +bc ; 2). (a+b+c)d = ad+bd+cd;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равенство верно. Сложного ничего не,если знаешь распределительный закон
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