как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия
Математика
как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько стоит учебник и тетрадь вместе
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