как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия

Математика

как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия

Автор: Гость