как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия

Математика
как решить задачу по матиматике тетрадь в клетку стоит 3 руб а учебник математике ??а 78 рублей дороже. дополни условие задачи поставь вопрос так чтобы задача решалась двумя действия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько стоит учебник и тетрадь вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить и как писать доно или условия номер 233
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста 197
Ответить
Окружающий мир
Практическая работа изучение полезных ископаемых
Ответить
Математика
Уменьши произведение чисел 6789 и а 10540;а=2
Ответить
Химия
Как назывались первые станции метро в Москве?
Ответить