Как назывались первые станции метро в Москве?

Химия
Как назывались первые станции метро в Москве?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая очередь метро в Москве была открыта в 1935 году.  Названия первых станций  Сокольники  Красносельская  Комсомольская  Красные Ворота  Кировская (ныне "Чистые Пруды")  Дзержинская (ныне "Лубянка")  Охотный Ряд  Далее линия разветвлялась:  Библиотека имени Ленина  Дворец Советов (ныне "Кропоткинская")  Парк Культуры　Коминтерн (ныне "Александровский сад")  Арбатская  Смоленская 
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