Как назывались первые станции метро в Москве?
Химия
Как назывались первые станции метро в Москве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая очередь метро в Москве была открыта в 1935 году. Названия первых станций Сокольники Красносельская Комсомольская Красные Ворота Кировская (ныне "Чистые Пруды") Дзержинская (ныне "Лубянка") Охотный Ряд Далее линия разветвлялась: Библиотека имени Ленина Дворец Советов (ныне "Кропоткинская") Парк Культуры Коминтерн (ныне "Александровский сад") Арбатская Смоленская
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