Помогите составить 6 предложений с этими словами
Қазақ тiлi
Помогите составить 6 предложений с этими словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айнұр ұйқыдан тұрды . Ол аш болған. Сондықтан ол ас үйге барып ыдыс аяғына тамақ салып берді.
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