Помогите пожалуйста 197
Математика
Помогите пожалуйста 197
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а)4см.кв+4см.кв+4см.кв+4см.кв=16см.квадратных б)2,5см.кв+3,5см.кв+4,5см.кв+5,5см.кв=16см.квадратных в)5,5см.кв+4,5см.кв+3,5см.кв+2,5см.кв=16см.квадратных г)3,5см.кв+3,5см.кв+4,5см.кв+4,5см.кв=16см.квадратных 2.1И,2Л,3Л,4И
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