Как решить??????????????????????

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Проведём среднюю линию в треугольнике MPK, назовём её CD (D лежит на PK). CD = MK / 2 = 12.PD = DK = 10 (т.к. PK = PB + BK = 20). Т.к. AB || MK и DB = BK = 5, то AB - средняя линия трапеции MCDK. Тогда AB = (CD + MK) / 2 = 36 / 2 = 18