Как рышать это уравнение: (6 543 508 +34 592)÷9-700 900×70 ÷100
Математика
Как рышать это уравнение: (6 543 508 +34 592)÷9-700 900×70 ÷100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(6543508 + 34592) / 9 – 700900 * 70 / 100 = 240270 6543508+34592=6578100 6578100 / 9=730900 700900*70=49063000 49063000 / 100=490630 730900 - 490630=240270
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