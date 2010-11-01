Как с трёх едениц сложить число 10 ?

Математика
Как с трёх едениц сложить число 10 ?
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Гость:
11-1=10 ===================
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