От города к лесу приходила широкая

Русский язык
От города к лесу приходила широкая
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дорога.... . ................
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