КАК сделать это задание

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КАК сделать это задание
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Гость:
А какое именно? Ты скажи, я ПОСТАРАЮСЬ его сделать!
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