КАК СДЕЛАТЬ НОМЕР 4 С ОТВЕТОМ
Математика
КАК СДЕЛАТЬ НОМЕР 4 С ОТВЕТОМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.1)15+65=80 (ч)-на 2 катере. Ответ:80 человек 2.Сколько всего смогут поместить человек эти 2 катера?
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