Помогите русский язык Предложение: Вагончик в. сит на тележке, а тележка катится п?? канату. Как проверить слово в. сит?

Русский язык
Помогите русский язык Предложение: Вагончик в. сит на тележке, а тележка катится п?? канату. Как проверить слово в. сит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово висит - вИснуть---------
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