Помогите русский язык Предложение: Вагончик в. сит на тележке, а тележка катится п?? канату. Как проверить слово в. сит?

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Помогите русский язык Предложение: Вагончик в. сит на тележке, а тележка катится п?? канату. Как проверить слово в. сит?

Автор: Гость