В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.

Русский язык
В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую группу 1 слово3,5,8,10 а во втрой2,46,7,9
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