В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.

Русский язык

В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.

Автор: Гость