В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.
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В какие группы можно объединить данные слова? Первая группа ДЕЛЮ СЛОВА НА СЛОГИ ВТОРАЯ ГРУППА ДЕЛЮ СЛОВА ДЛЯ ПЕРЕНОСА Оса, трава, змея, цветы, жук, птицы, стрекоза, ежик, муравей, осина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первую группу 1 слово3,5,8,10 а во втрой2,46,7,9
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