Как сделать номер1 пункт a,b ?
Английский язык
Как сделать номер1 пункт a,b ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) По горизонтали строчка 1) bath room 2) garage 3) kitchen 5) bedroom 7) garden Вертикаль 1) hall B) Справа в квадратике пишешь: garden, garage; А остальное в левом квадратике C) we have got living room, 2 bedrooms, kitchen , bathroom and hall in our house( у нас в квартире, гостиная, 2 спальни, кухня, ванная и прихожая
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