Как соххранить пароль и емаил что бы не зарегистрировался
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Как соххранить пароль и емаил что бы не зарегистрировался
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто при регистрации напиши свое имя пароль и что там еще надо и крч нажми на кнопку " Мой компьютер" или "Запомнить меня"
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