Помогите с физикой 7 классом 1 В результате чего может меняться скорость тела
Физика
Помогите с физикой 7 классом 1 В результате чего может меняться скорость тела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорения т.к ускорение может быть со знаком + и - то тело может ускорятся или замедлятся
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите варианты в которых ДОПУЩЕНА ОШИБКА ПРИ НАПИСАНИЕ ОКОНЧАНИЕ ИМЕНИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 1)над бескрайнем простором 2)знойным днём 3)при за...
Русский язык
Спиши глаголы, которые имеют близкое значение,парами. определи вид каждого глагола. образец: лететь ( н.в.) полететь ( с.в.) Отдать,дарить,закрыть,...
Русский язык