Как связана речь Тараса Бульбы о братстве с казнью?

Гость: Гость:

Бульба хотел донести до своих товарищей такую мысль: Что б вся земля знала что есть товарищество! сила какая в братстве этом и что никто так землю нашу ни любил как настоящий козак, никто ни поборет товарищество! и пусть черты всякие перенимают обычаи бусурманские и если умирать никому! никому! не хватит у них на то мышиной натуры их!!!!!!!! -- Прощайте, товарищи! -- кричал он им сверху. -Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!.. А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!