Сочинение с поширеними додатками из этих слов "Утро пришло.Громыхнул гром.Сад за??умел.В воздухе разлилась свежесть.Сверкнула молния.Полил дождь"
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Сочинение с поширеними додатками из этих слов "Утро пришло.Громыхнул гром.Сад за??умел.В воздухе разлилась свежесть.Сверкнула молния.Полил дождь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утро пришло громыхнул гром молния сверкнула полил дождь сад зашумел в воздухе разлилась свежесть.
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