Сочинение с поширеними додатками из этих слов "Утро пришло.Громыхнул гром.Сад за??умел.В воздухе разлилась свежесть.Сверкнула молния.Полил дождь"

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Сочинение с поширеними додатками из этих слов "Утро пришло.Громыхнул гром.Сад за??умел.В воздухе разлилась свежесть.Сверкнула молния.Полил дождь"

Автор: Гость