К називається парламент в німеччині
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К називається парламент в німеччині
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Парламент — законодавчий орган. Такими законодавчими органами в Німеччині і Австрії є ЛАНДТАГи.Слово ЛАНДТАГ
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